Beim EV Füssen gibt es Neuigkeiten in der Teamaufstellung. Verteidiger Tobias Baader hat seinen Vertrag beim EVF verlängert. Dafür wechselt ein Stürmer zurück zu seinem alten Verein.

Weiterer Zuwachs für die Füssener Defensive. Tobias Baader verbleibt bei seinem Stammverein und vergrößert die Anzahl an Eigengewächsen im neuen Team des Eissportvereins. Der 20 Jahre alte Verteidiger wird bereits in seine fünfte Spielzeit in der ersten Mannschaft gehen, nach der letzten die nunmehr zweite als Stammspieler. Im Vorjahr gelangen Tobias neben seinem Spiel in der eigenen Zone offensiv in 43 Einsätzen auch ein Tor ein drei Vorlagen.

Janne Seppänen wechselt nach Finnland

Zurück zu seinem alten Verein wechselt dagegen Stürmer Janne Seppänen. Der finnische Spielmacher wird in der nächsten Saison wieder für Koovee Tampere in seiner Heimat auflaufen. In der letzten Spielzeit war er mit 56 Punkten aus 48 Spielen zweitbester Scorer des EVF, fiel dann in der entscheidenden Playoff-Phase leider verletzt aus. Wir bedanken uns vielmals bei Janne für seinen Einsatz in Füssen und wünschen für die Zukunft alles Gute. Ein neuer Kontingentspieler wird vom EVF in Kürze präsentiert werden.

Das ist Tobias Baader

Tobias Baader stammt aus einer Füssener Eishockeyfamilie und war bis 2020 nur für den EVF aktiv. Danach spielte der 1.88 Meter große Abwehrspezialist als Leistungsträger in der DNL Div. 1 beim ESV Kaufbeuren, kam aber regelmäßig per Förderlizenz für den EVF in der Oberliga zum Einsatz. So hat er bis heute bereits 84 Partien in der dritten Spielklasse absolviert, wobei er schon mit 17 Jahren in der ersten Mannschaft debütierte.

Statement von Vorstandskandidat Jörg Noack zur Weiterverpflichtung

"Ich freue mich sehr darüber, dass Tobi sich dazu entschieden hat, seinen Vertrag bei seinem Heimatverein zu verlängern. Trotz zweier von Verletzungen geprägten Spielzeiten hat er in der letzten Saison über 40 Spiele absolviert und dadurch einen wichtigen Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Nun ist es an uns, Tobi das Vertrauen zu schenken, um sich unter den Top 4 Verteidigern zu beweisen. Meiner Meinung nach bringt er alles Notwendige dafür mit und ich freue mich darauf, ihn bei dieser Herausforderung zu begleiten. Er konnte in der vergangenen Saison durch das Zusammenspiel mit Lukas Slavetinsky lernen, was es bedeutet, ein kompletter Offensivverteidiger zu sein, und ich glaube fest daran, dass er das Potenzial hat, sich in den kommenden Jahren in diese Richtung zu entwickeln. Mit Tobi haben wir einen weiteren in Füssen ausgebildeten Verteidiger in unserem Kader, worauf wir im Verein sehr stolz sind. Tobis Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, daher können sich unsere Fans auf das freuen, was noch kommen wird."

Tobi Baader zu seiner Verlängerung

"Ich fühle mich in Füssen äußerst wohl, daher freut es mich umso mehr, in der kommenden Saison erneut für meinen Heimatverein zu spielen. Es ist nicht nur die Kombination aus einem jungen Trainer und einem jungen Team, die mich begeistert, sondern auch die Aussicht auf neue Herausforderungen. Ich wünsche allen noch einen herrlichen Sommer."