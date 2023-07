Die Kaderplanung beim ERC Sonthofen ist im vollen Gange. Jetzt hat er zwei Nachwuchsspieler für ein weiteres Jahr verpflichtet.

Der Eishockey-Landesligist verlängerte nach eigenen Angaben die Verträge mit den beiden Nachwuchsspielern Niklas Holzschneider und Aaron Grillinger. Der 19-jährige Niklas Holzschneider und sein ein Jahr jüngerer Mitstreiter Aaron Grillinger waren schon in der vergangenen Saison ein fester Bestandteil im Aufgebot der Oberallgäuer. Unter der Führung von Defensivchef Vladimir Kames konnten beide Erfahrungen sammeln und sich weiterentwickeln.

ERC Sonthofen sieht großes Potenzial in Niklas Holzschneider und Aaron Grillinger

Vladimir Kames, der in Personalunion als sportlicher Leiter und als Trainer in Sonthofen unter Vertrag steht, bescheinigt beiden Spielern großes Potenzial. Niklas Holzschneider und Aaron Grillinger haben demnach alles, was moderne Eishockeyspieler benötigen. Während der technisch versierte Holzschneider eher als Offensivverteidiger gilt, agiert sein standfester Mitstreiter Grillinger als „Stay-at-home-Verteidiger“, der sein Augenmerk auf die Abwehr von Kontern richtet. Beides sind laut ERC wichtige Verteidigereigenschaften, die zum Erfolg der Oberallgäuer beitragen sollen.

Niklas Holzschneider ist technisch versiert und gilt als Offensiverteidiger. Brunner / Ottenbreit