Maximilian Schäffler hat seinen Vertrag beim ESC Kempten verlängert. Der 31-jährige freut sich, eine weitere Saison für die Sharks zu spielen.

Saison Nr. 4 beim ESC Kempten ist es somit, die der gebürtige Kaufbeurer unter die Kufen nimmt. 2020 vom EC Peiting verpflichtet stellte er sein Können sofort unter Beweis. Vor allem im Verbund mit Nikolas Oppenberger und Lars Grözinger spielten sie in der ersten Bayernligasaison die Gegner teilweise schwindelig. Nun geht es also weiter an der Iller für den 31-jährigen und er geht optimistisch in die neue Spielzeit: "Ich freue mich sehr, weiter ein Teil der Sharks zu sein. Das Gesamtkonzept und die Professionalität der sportlichen Leitung stimmen mich voller Vorfreude auf die neue Saison. Das Ziel ist es den Fans attraktives Eishockey mit dem dazugehörigen Erfolg zu bieten".

Einer der besten Spieler

Der ehemalige Augsburger Panther und Kaufbeurer Joker hat sich in Kempten zum absoluten Führungsspieler entwickelt, nicht nur durch seine Präsenz und Torgefährlichkeit. Er ist einer der besten Spieler am Bullypunkt und wie man in der abgelaufenen Runde gesehen hat auch im Notfall als Verteidiger einzusetzen, dies hat er zweimal hervorragend gelöst. Auch sportlicher Leiter Ervin Masek ist voller Freude über die Vertragsverlängerung: "Wir haben mit Max in den letzten Wochen intensive Gespräche geführt und ihn von unserem Konzept überzeugt. Max hat uns das Gefühl gegeben weiter ein Teil der Mannschaft sein zu wollen um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Wir sind sehr glücklich darüber mit ihm einen wichtigen Baustein für die nächsten Saison halten zu können".