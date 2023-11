Kracher-Nachricht beim Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren. Der Verein entbindet Trainer Marko Raita von seinen Aufgaben.

Die Chefetage des DEL2-Teams ESV Kaufbeuren hat sich am Donnerstagmorgen von seinem Chef-Trainer Marko Raita getrennt. Beide Seiten hätten ein respektvolles Gespräch geführt, bei dem Marko Raita dann von seinen Aufgaben als Chef-Trainer entbunden wurde, so der ESVK in einer Mitteilung.

Verein war mit der Leistung des ESV Kaufbeuren nicht zufrieden

Grund für die Entscheidung sei die sehr unbefriedigende Entwicklung der Mannschaft und die nicht zufriedenstellenden Ergebnisse aus den letzten Spielen, heißt es weiter. Eine genaue Analyse - auch der vergangenen Saison - hätten dann zu der Trennung von Raita geführt.

"Starke Abnutzungserscheinungen zwischen Chef-Trainer und Mannschaft"

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl sagte zur Trennung von Chef-Trainer Raita: „Marko Raita hat der Mannschaft zunächst ein sehr gutes System implementiert und auch im taktischen Bereich dementsprechend weiterentwickelt. Dabei haben sich über die letzten Monate leider sehr starke Abnutzungserscheinungen zwischen Chef-Trainer und Mannschaft gebildet, welche am Ende einen eindeutigen negativen Trend aufzeigten. Dies Entscheidung ist auch unabhängig von einem aktuellen Tabellenplatz, der in der derzeit so engen und ausgeglichenen Liga auch im Moment noch keine sehr große Aussagekraft hat. Wir haben uns diesen Schritt nach vielen und auch intensiven Gesprächen sicherlich nicht leicht gemacht, sehen diesen aber zum Wohle des ESV Kaufbeuren als unabdingbar an.“

Jun übernimmt Posten als Chef-Trainer

Der bisherige Co-Trainer des Zweitligisten, Daniel Jun wurde mit sofortiger Wirkung zum Chef-Trainer ernannt. Seine bisherigen Aufgaben übernimmt vorerst der bisherige Torwarttrainer Marc Pethke. Der Verein will erst in den nächsten Tagen über eine dauerhafte Nachbesetzung der Co-Trainer-Stelle entscheiden.

Raita kam aus Füssen

Aktuell rangiert der ESV Kaufbeuren auf dem sechsten Platz der DEL2-Tabelle. Der 43-jährige Finne Marco Raita hatte den ESVK Kaufbeuren zur Spielzeit 2022-23 übernommen. Zuvor war er beim Oberligisten EV Füssen tätig.