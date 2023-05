78 Spiele für den ESC Kempten und dabei 104 Punkte erzielt, so lauten die nüchternen Zahlen zu den drei Jahren die der 29jährige Ausnahmestürmer auf das Allgäuer Eis zauberte.

Es war ein Glücksgriff den gebürtigen Stuttgarter 2020 aus der Oberliga Nord zu verpflichten. Von Beginn an überzeugte er mit seinen technischen Fähigkeiten und den goldenen Händen. Er hat mit dem Puck immer wieder Dinge angestellt die kein Gegner erwartet hat. Das Überraschungsmoment war oft auf seiner Seite. Dazu kommt die starke Schusstechnik, mit der er regelmäßig Tore aus den unmöglichsten Positionen erzielte.

Nun hat er sich entschieden den nächsten Schritt in seiner Karriere anzugehen worüber man bei den Sharks durchaus traurig ist. Ervin Masek: „Wir wollten Lars gerne behalten. Aufgrund seiner privaten Situation und der beruflichen Auslastung hat er sich entschieden für einen Verein in der Nähe seiner Arbeitsstätte zu spielen. Wir bedanken uns für die tollen Leistungen in den letzten drei Jahren und wünschen Lars alles Gute auf seinem weiteren privaten und sportlichen Weg.