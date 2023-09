Der ESC Kempten hat sein erstes Testspiel in Stuttgart verloren. Dabei konnte das Team im Spiel gegen den EC Stuttgart mit neuen Tugenden punkten.

Sommerliche 28 Grad zeigt das Thermometer als die Kemptener Sharks an der heimischen ABW Arena in den Bus steigen. Aber die Reise geht nicht ans Mittelmeer oder den Gardasee, Noch nicht einmal ins örtliche Schwimmbad, was bei diesem Wetter angebracht wäre. Nein, nach Stuttgart geht die Fahrt, direkt unter den Fernsehturm in Degerloch. Dort auf der Waldau steht das Eisstadion des frisch gebackenen Oberligisten Stuttgart Rebels. Das erste Vorbereitungsspiel der neuen Saison steht für die Allgäuer auf dem Plan. Frisch zusammengestellte Reihen schickte Sven Curmann aufs Eis. Mit Nikolas Oppenberger, Daniel Rau, Philipp Zeiske und Maximilian Schäffler fehlten gleich 4 Stammkräfte, so das es viel Gelegenheit für die Neuzugänge gab sich zu präsentieren. Mit dabei Alexander Brugger sowie vom ERC Sonthofen die Förderlizenzspieler David Mische und Niklas Holzschneider.

Spiel mit viel Tempo

Für das erste Testspiel war von Beginn an sehr viel Tempo auf dem Eis. Und so dauerte es auch nicht lange, keine zwei Minuten waren gespielt, da zappelte die Scheibe zum ersten Mal im Stuttgarter Netz. In Überzahl konnte Jakub Bitomsky den ersten Saisontreffer für sein Team erzielen. Doch Stuttgart hielt gut dagegen, vor allem die Topreihe mit Pistilli und Herm sorgte immer wieder für Gefahr. Danny Schubert im Sharks Gehäuse konnte sich einige Male auszeichnen. Den Ausgleich durch Pistilli konnte er aber dann auch nicht verhindern. Doch Alex Brugger schloss einen schönen Konter mit der erneuten Gästeführung ab. Zwei Überzahltreffer durch Jannik Herm drehten das Ergebnis dann zur 3:2 Pausenführung für die Schwaben.

Auch nach der Pause ein munteres Spielchen beider Teams mit 2 weiteren Treffern pro Seite Kempten konnte zuerst durch Mikulic später durch Kokoska den Ausgleich erzielen der jeweils schnell durch Stuttgart gekontert wurde. Bezeichnend, bis hierhin alle 5 Treffer der Rebels durch ihre Paradereihe. Im letzten Drittel drängte Kempten noch auf den erneuten Ausgleich fing aber dann den letzten Treffer zum 6:4 Endstand.

Gegen Ende war deutlich das harte Training der letzte Woche zu erkennen, so langsam gingen die Körner aus. Trotzdem ein Spiel das Freude auf die kommenden Wochen macht. Viel Tempo, gute Offensivaktionen defensiv mehr Einsatz. Wo Licht ist gibt es aber wie immer auch Schatten. Sven Curmann monierte nach der Partie zu viel Unordnung in der Defensive, zu oft kamen die Stuttgarter Stürmer vor allem im ersten Drittel frei zum Abschluss. Und im Angriff war man zu verspielt anstatt den direkten Abschluss zu suchen. Gefallen hat dem Coach hingegen der Einsatz seiner Truppe, die über 60 Minuten nie aufgab, immer kämpfte und das Spiel über 60 Minuten offen hielt.

Sharks-Fans sind zufrieden mit Auftakt

Nichts woran man in den nächsten Einheiten nicht arbeiten kann. Die zahlreich mitgefahrenen Allgäuer Fans waren auf jeden Fall zufrieden mit dem ersten Auftritt ihrer Sharks.