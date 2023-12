Seinen fünften Sieg in Folge hat der ESC Kempten am Sonntag gegen den ERSC Amberg gefeiert. Allerdings entschieden die Sharks erst im Penaltyschießen die Partie mit 4:3 für sich.

Wieder zurück auf dem dritten Tabellenplatz der Bayernliga ist der ESC Kempten nach zwei Siegen und vier Punkten am Wochenende. Am Freitag besiegten die Sharks den HC Landsberg mit 6:5 in der Overtime. Unnötig spannend machten es die Kemptener am Sonntag gegen den ERSC Amberg.

ESC Kempten erzielt im ersten Abschnitt das 2:0

Nach dem ersten Drittel lagen die Sharks mit 2:0 in Führung. Auch die Gäste aus der Oberpfalz hatten gute Chancen, aber zum einen war Danny Schubert im Kemptener Tor bestens aufgelegt, zum anderen legten seine offensiven Kameraden zwei Treffer zur verdienten Führung vor.

Amberg kämpfen sich zurück und gehen in Führung

Doch dann nahmen sich die Sharks viel zu sehr zurück und überließen den Gästen mehr und mehr das Terrain. Dies missfiel auch Trainer Sven Curmann. Die Amberger nahmen das dankend an und drehten die Partie mit drei Treffern im Mittelabschnitt, zwei davon in Überzahl.

ESC Kempten besiegt ERSC Amberg erst im Penaltyschießen

Kempten präsentierte sich im letzten Abschnitt deutlich engagierter und jagte dem Ausgleich hinterher. Doch Amberg blieb vor allem mit schnellen Kontern gefährlich. In Überzahl erzielte Ondrej Zelenka schließlich den 3:3-Ausgleich für die Hausherren. Und dabei blieb es. Auch die Verlängerung brachte keine Tore. Im Penaltyschießen legte Filip Kokoska für sein Team vor, doch Marco Pronath glich für Amberg aus. Erneut war es Kokoska, der den entscheidenden Penalty eiskalt verwandelte und somit auch den zweiten Punkt für die Sharks sicherte.