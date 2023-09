Am Freitag musste der ECDC Memmingen gegen den EC Bregenzerwald eine Niederlage im vorletzten Heimtest einstecken. Am Ende ließ die Kraft und die Konzentration nach.

Der ECDC Memmingen musste gegen den EC Bregenzerwald eine Niederlage im vorletzten Heimtest einstecken. Am Ende verlor das Team von Daniel Huhn, das ohne Jaro Hafenrichter, Felix Fleischer und Robert Peleikis antrat, mit 3:7 gegen die Gäste aus Österreich. Über 950 Zuschauer verfolgten das Spiel. Am Sonntag gastieren die Indianer beim TEV Miesbach.

Gäste führen, aber ECDC Memmingen spielt auf Augenhöhe

Im ersten Drittel bekam man ausgeglichenes Drittel zu sehen, in welchem die Gäste in der 3. Minute mit 1:0 in Führung gingen. Denis Fominych glich fünf Minuten später im Alleingang zum 1:1 aus. Im zweiten Drittel ging der ECB kurz nach der Pause per Doppelschlag mit 3:1 in Führung. Memmingen blieb aber auf Augenhöhe und glich durch die Tore von Tobi Meier in Überzahl und Milan Pfalzer aus. Doch Bregenzerwald schoss noch vor der Pause in Überzahl den erneuten 4:3 Führungstreffer.

Verdienter Sieg

Im letzten Drittel ließen bei den GEFRO-Indians Kraft und Konzentration nach. Die Gäste aus der multinationalen Alps Hockey League, die in der kommenden Woche in den Ligabetrieb einsteigen, zogen deshalb mit drei weiteren Treffern auf 7:3 davon und gewannen letztendlich verdient am Hühnerberg.

19 Bilder Der ECDC Memmingen hat sein vorletztes Testspiel gegen den EC Bregenzerwald mit 7:3 verloren. Siegfried Rebhan

Am Sonntag geht es gegen Miesbach

Am Sonntag gastieren die Maustädter an der Schlierach beim TEV Miesbach. Spielbeginn beim Bayernligisten ist um 17:00 Uhr. Die Hausherren gelten auch in diesem Jahr als einer der Favoriten in der BEL, entsprechend anspruchsvoll dürfte die Aufgabe für den ECDC sein. Der letzte Heimtest für die Indians findet am kommenden Freitag um 20:00 Uhr gegen die Heilbronner Falken statt. Dies dürfte für die Indians schon eine erste Generalprobe gegen den direkten Konkurrenten aus der Oberliga-Süd werden, ehe die neue Oberliga-Saison am 29.September startet.