Die Rocksängerin Tina Turner ist tot. Die gebürtige Amerikanerin starb am Mittwoch im Alter von 83 Jahren in der Schweiz, wo sie seit vielen Jahren lebte, wie ein Sprecher am Abend bekannt gab.

