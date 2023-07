Einfach einsteigen, während der Fahrt die vorbeiziehende Landschaft genießen, nette Gespräche führen, neue Kontakte zu Mitreisenden knüpfen und entspannt und sicher am Ziel ankommen: Mit Greis Reisen können Gäste mit dem Bus Europa erkunden.

Egon Greis und sein Team bieten den Gästen ein Rundum-Sorglos-Paket. „Sie müssen nichts tun, außer Ihren Koffer zu packen. Wir kümmern uns um alles andere“, so Egon Greis. „Reisen ist unsere Welt“ – und das seit 50 Jahren. 1973 wurde das Nesselwanger Familienunternehmen gegründet. Im Mai dieses Jahres feierte Greis Reisen das Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür.

Persönlich oder online buchen

Gäste können ihre Busreisen oder entspannte Tagesausflüge jederzeit bequem und kontaktlos über das Internet buchen. Sie können ihren Sitzplatz auswählen, eine Rücktrittsversicherung abschließen, die Reisebestätigung ausdrucken oder gleich per Bankeinzug oder Überweisung bezahlen. Natürlich ist die Buchung nach wie vor auch telefonisch bzw. persönlich vor Ort im Büro in Nesselwang möglich.

Christa und Egon Reis Reisen Greis

„Vertrauen spielt bei uns eine große Rolle. Die ­Zufriedenheit unserer Gäste liegt uns besonders am Herzen. Die große Anzahl unserer Stammkunden und Wiederholern und das überaus ­positive Feedback, sind für uns stets Motivation, unsere Reisen für Sie zu optimieren und zusammen mit Ihnen neue Reisen zu gestalten. Wir freuen uns, dass Sie mit unserem Reiseangebot die Möglichkeit haben, neue Erinnerungen zu schaffen und dem Alltag für eine gewisse Zeit zu entfliehen. Es gibt noch so viel Neues zu erkunden oder Altbekanntes neu zu erleben.“ Für Christa und Egon Greis ist es das Miteinander, das das Reisen zu einem besonderen und schönen Erlebnis werden lässt.

Greis Reisen

Im Reiseprogramm finden Reisegäste interessante Städte- und Kurzreisen, erholsame Badeurlaube und Rundreisen mit vielen Inklusivleistungen. Im Winter geht es zu den schönsten Weihnachtsmärkten von Brixen bis nach Kaltenberg. Zu den jährlichen Top-Zielen gehören die Wellnesstage in Montegrotto, die circa fünf Mal im Jahr angeboten werden, sowie die Romreisen, die es seit über 35 Jahren gibt. „Diese fünftägige Fahrt ist Chefsache“, sagt Egon Greis und lacht. Rom zählt zu seiner absoluten Lieblingsstadt. „Mich begeistert die Geschichte und die kulturelle und kirchliche Seite. Vor allem die Papst-Audienz am Petersplatz bringt mir persönlich sehr viel. Wir haben gute Kontakt zu Bischof Clemens und bekommen gute Sitzplatzkarten – in Handschlag-Nähe zum Papst. Vor Ort haben wir außerdem einen super Reiseleiter, der alles Wissenswerte über seine Heimatstadt richtig gut rüberbringt. Wir freuen uns jährlich auf diese besondere Fahrt.“

Greis Reisen

Nicht zu vergessen sind die Fahrten nach Zermatt und zum Glacier-Express. Ergänzt werden die Top-Ziele durch viele weitere Tages- und Mehrtagesfahrten sowie Fahrten zu Musicals und Theateraufführungen. „Schon die bequeme Anreise in unseren modernen Viersterne-Komfort-Reisebussen ist ein Erlebnis“, liest man im Reisekatalog.

Auch im Jubiläumsjahr bietet Greis Reisen eine große Auswahl an Fahrten und sogar Bus-Flugreisen an. Mit der Anschaffung eines neuen, modernen, doppelstöckigen Radanhängers (Bike-Liner) mit Aufzug und spezieller Sicherung der Fahrräder wurde 2023 ein Angebot geschaffen, um den perfekten Transport der hochwertigen Bikes zu gewährleisten. Denn auch die sichere Verladung und der Transport der Räder sind dem Greis ­Reisen-Team wichtig.

Übrigens: Für Gruppen, Vereine und Firmen hat Greis Reisen tolle Komplettprogramme mit über 70 Reisevorschlägen. „Sie haben den Termin, alles andere haben wir.“

500 PS-starkter Dienstwagen Greis Reisen

Durch die stetige Erweiterung des Reiseprogrammes und der Busflotte ist gutes und zuverlässiges Personal gefragt. Greis Reisen ist auf der Suche nach weiteren Busfahrern für die Ausflugs-Tages- und Mehrtagesfahrten. „Abwechslungsreich ist der Job bei uns auf jeden Fall, denn wir fahren auch im Schulbus- und Linienverkehr“, so Egon Greis. „Wo sonst bekommt man einen 500-PS starken Dienstwagen?“, erzählt er lachend. Quereinsteiger sind natürlich auch willkommen.

Der Reisekatalog sowie alle Fahrten sind unter www.greis-reisen.de zu finden. Der gedruckte Katalog kann telefonisch unter 0 83 61/4 44 angefordert werden.

Hier geht es zum E-Magazin.