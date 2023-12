Ein Trickdieb hat in Kempten zum zweiten Mal zugeschlagen. Er klingelte unter einem Vorwand an einer Haustür und stahl Schmuck.

Am Montag schlug ein Trickdieb in Ursulasried zu. Nun wurde der Polizei ein weiterer Fall in der Egerlandstraße in Kempten gemeldet. Auch dort klingelte ein Mann bei Hausbewohnern und übergab einen Teppich als Geschenk. Doch diese Gelegenheit nutzte er, um Ohrschmuck zu stehlen.

Trickdiebstahl in Kempten: Beschreibung des Täters

Der Trickdieb wird folgendermaßen beschrieben:

kräftig

etwa 1,75 Meter groß

dunkler Teint

dunkles Haar

kein Bart

Der Polizei wurde außerdem mitgeteilt, dass eine Frau am Wochenende mehrere Haushalte in Kempten angerufen und Teppiche angeboten haben soll.

Polizei sucht nach Zeugen

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/99092140 melden.