In Memmingen ist am Montag ein betrunkener Fahrer zweimal hintereinander auf ein Auto aufgefahren. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt.

Eine 33-jährige Frau war am Montag gegen 12:28 Uhr mit ihrem Auto auf der Europastraße in Richtung Heimertingen unterwegs. Auf halber Strecke wurde sie langsamer, um in den dortigen Kreisverkehr einzufahren. Laut Polizei erkannte das ein nachfolgender 55-Jähriger zu spät und fuhr der Frau gleich zweimal hinten auf.

Fast zwei Promille im Blut

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizei bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Die Beamten ordnete eine Blutentnahme an. Die 33-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro. Gegen den Mann leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ein.