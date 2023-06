Am Dienstag musste die Feuerwehr in der Memminger Innenstadt zu einem Brand in einer Werkstatt ausrücken. Offenbar hatte ein defektes Ladegerät das Feuer ausgelöst.

Die Feuerwehr Memmingen wurde laut Polizei gegen 11:55 Uhr alarmiert. Durch den Brand in einer Werkstatt in der Lindentorstraße kam es zu einer massiven Rauch- und Geruchsbelästigung. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und konnte den Brand schnell ablöschen. Bei dem Einsatz erlitt einer der Hausbewohner einer Rauchgasvergiftung, ein Feuerwehrmann wurde am Ellenbogen verletzt.

28 Feuerwehrleute im Einsatz

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei löste vermutlich ein Defekt an einem Ladegerät den Brand aus. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von knapp 70.000 Euro. Am Einsatz waren 28 Feuerwehrleute, drei Rettungswagen und vier Streifen der Polizei Memmingen beteiligt.