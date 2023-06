In Lienz (Tirol) hat ein Polizist auf einen bewaffneten Angreifer geschossen. Der 40-Jährige hatte zuvor eine Mitarbeiterin des örtlichen Arbeitsamtes bedroht und einen Polizeibeamten verletzt.

Gegen 11:45 Uhr hatte der 40-jährige Österrreicher den AMS (Arbeitsmarktservice) in Lienz betreten und laut Polizei eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, fanden die Beamten den immer noch bewaffneten Mann allein in einem Büro vor. Die Mitarbeiterin konnte zuvor das Büro unverletzt verlassen.

Polizist gibt Schuss ab

Einer der Beamten forderte den Mann auf, das Messer wegzulegen. Der 40-Jährige kam dem allerdings nicht nach und ging auf den Polizisten zu, der daraufhin Pfefferspray einsetzte. Der Mann griff den Beamten mit dem Messer an und verletzte ihn am Oberarm. Weil das Pfefferspray nichts ausrichten konnte, gab einer der Polizisten schließlich einen Schuss ab, der den Verdächtigen im Hüftbereich verletzte. Anschließend wurde der Mann festgenommen.

Motiv noch unklar

Der Verdächtige und der Polizeibeamte wurden zur Versorgung ins Krankenhaus nach Lienz gebracht. Der Tiroler Polizei zufolge waren keine der Verletzungen lebensgefährlich. Der Beamte konnte nach der Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Das Motiv für die Tat ist noch unklar, die Polizei vermutet allerdings, das sich der Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe.