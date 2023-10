In Langenargen hat sich am Freitag ein Unfall ereignet. Ein Auto stieß gegen ein Motorrad. Der Biker und seine Sozia wurden verletzt.

Der Unfall passierte am Freitag gegen 17:55 Uhr an der Einmündung von den Sportanlagen zur Friedrichshafener Straße in Langenargen. Die 55-jährige Fahrerin des Autos missachtete laut Polizei die Vorfahrt des Motorrades. Als die VW-Fahrerin links abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad das in Richtung Eriskirch unterwegs war.

Motorradfahrer schwer, Beifahrerin leicht verletzt

Der Motorradfahrer sowie seine Sozia kamen zusammen mit ihrer Maschine zu Fall. Sie rutschten zusammen mit dem Motorrad auf die Gegenfahrspur. Der Fahrer des Motorrades wurde schwer, die Sozia leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus nach Friedrichshafen gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.