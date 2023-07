Gleich zweimal ist es am Montag in der Bregenzer Straße in Lindau zu Unfällen gekommen. In beiden Fällen dürften gesundheitliche Probleme der Grund für die Unfälle sein.

Gegen 9:40 Uhr prallte 49-jähriger Autofahrer in der Bregenzer Straße von hinten gegen ein stehendes Auto. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug des Mannes etwas zurückgeschleudert. Daraufhin fuhr der 49-Jährige allerdings erneut in das Heck des anderen Autos. Da der Autofahrer nicht reagierte, zog seine Beifahrerin die Handbremse und brachte das Fahrzeug zum Stillstand.

Crash in Lindau: Unfallverursacher wirkte apathisch

Nach dem Unfall sei der 49-jährige dann aus dem Auto gestiegen und habe völlig apathisch gewirkt, berichtet die Polizei. Der Mann wurde daraufhin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort klärten die Ärzte ab, ob bei dem Mann ein medizinisches Problem vorlag. Alle anderen Insassen der Autos blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Gesundheitliche Ursache möglicherweise auch verantwortlich für zweiten Unfall in Lindau

Gegen 14 Uhr ereignete sich an derselben Stelle dann erneut ein Unfall. Laut Polizei war der Grund dafür ebenfalls ein gesundheitliches Problem. Ein 75-jähriger Autofahrer war ohne ersichtlichen Grund von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen etwa 15 Zentimeter starken Baum umgefahren. Verletzte gab es auch bei diesem Unfall glücklicherweise nicht. Der Unfallverursacher musste aber zur Abklärung seines Gesundheitszustandes in das Krankenhaus in Lindau gebracht werden. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Autofahrerin übersieht Radfahrer

Gegen 17 Uhr wurde die Polizei dann zu einem Verkehrsunfall in der Wackerstraße gerufen. Dort wollte eine 56-jährige Autofahrerin nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Radfahrer. Der 59-Jährige zog sich bei dem Unfall eine leichte Beinverletzung zu. Der Sachschaden liegt bei 1.000 Euro, so die Polizei.