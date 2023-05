Im Raum Mindelheim haben sich am Montagnachmittag gleich zwei Autounfälle ereignet - dabei haben sich insgesamt sechs Personen verletzt.

Bei einem Unfall auf der Straße zwischen Mindelheim und Kammlach haben sich am Montag insgesamt vier Personen leicht verletzt- darunter auch zwei Kinder. Laut Polizei wollte eine 33-jährige Autofahrerin in die Straße einfahren und übersah dabei das Auto einer anderern Autofahrerin. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurden die beiden Frauen und die Kinder im Auto der Unfallverursacherin verletzt.

Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz

Ein Notarzt und drei Rettungswagen-Besatzungen kümmerten sich um die Verletzten. Die Feuerwehr Mindelheim war mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. An den Autos entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

Verletzte auch bei Unfall in Richtung Kirchdorf

Auch auf der Straße von Mindelheim in Richtung Kirchdorf hat es am Montag gekracht. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 53-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten müssen. Eine nachfolgende 62-jährige Autofahrerin erkannte das allerdings zu spät und krachte in das Auto der 53-Jährigen. Beide Frauen mussten nach dem Unfall mit leichten Verletzungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.genommen. (PI Mindelheim)