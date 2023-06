Ein schlimmer Unfall, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen sind, hat sich in Kamenz in Sachsen ereignet. Ein Motorrad prallte dort frontal in einen Lkw.

Am Dienstagabend hat sich auf der S95 im Landkreis Bautzen in Sachsen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei fuhr dort ein 64-jähriger Lkw-Fahrer von Kamenz nach Schiedel. Ihm entgegen kam auf der Strecke ein Motorrad, auf dem der 45-jährige Fahrer und seine 43-jährige Beifahrerin saßen.

Motorrad knallt in Kamenz frontal in Lkw - Zwei Menschen gestorben

Aus bisher ungeklärter Ursache prallte das Motorrad laut Polizei frontal in den Lastwagen. Bei dem Zusammenstoß wurden der mutmaßliche Fahrer und seine 43-jährige Sozia tödlich verletzt. Der Sattelzug-Lenker blieb unversehrt, stand jedoch unter Schock. Um ihn kümmerte sich eine Besatzung des Rettungswagens.

Fahrbahn war vier Stunden gesperrt

Zusammen mit der Feuerwehr sperrten die Polizisten des örtlichen Reviers die Straße. Der Verkehrsunfalldienst sicherte mehrere Spuren. Zudem unterstützte ein Unfall-Sachverständiger die Beamten. Etwa vier Stunden später war die Fahrbahn wieder frei. Die weiteren Ermittlungen führen die Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion.