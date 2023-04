Auf dem Festivalgelände des "Go to Gö"-Festivals in Görisried ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu zwei Polizeieinsätzen gekommen.

Unter anderem kam es in einer Bar auf dem Gelände des Festivals zu einem Streit zwischen einem 21-Jährigen und drei weiteren Personen. Wie die Polizei mitteilt, schlug der 21-Jährige seinen drei Kontrahenten jeweils mit der Faust ins Gesicht. Alle drei wurden leicht verletzt, der Angreifer wurde nach der Anzeigenaufnahme durch die Polizei vom Gelände verwiesen, ein Alkotest ergab einen Wert von über einem Promille.

Streit um Gläser

"Am frühen Sonntagmorgen wollte ein 19-Jähriger vom Veranstaltungsgelände zwei Gläser entwenden, woraufhin er vom Sicherheitsdienst angesprochen und an die eingesetzten Polizeibeamten übergeben wurde", teilt die Polizei zu einem weiteren Vorfall mit. Der junge Mann habe noch versucht, zu fliehen, was ihm allerdings nicht gelang. Außerdem beleidigte der 19-Jährige insgesamt vier Polizisten. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.