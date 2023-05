Am Sonntag führte die Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West im Bereich Sonthofen und Bad Hindelang Schwerpunktkontrollen durch.

Während der Kontrolle wurden laut Polizei 72 Motorräder einer genaueren Überprüfung unterzogen. In zwei Fällen wurden die am Fahrzeug verbauten Endschalldämpfer so bearbeitet, dass sich das Geräuschverhalten wesentlich verschlechtert hatte. Die Fahrt war für die beiden Fahrer vor Ort beendet. Beide erwartet ein Bußgeld von jeweils 90 Euro. Drei weitere Fahrzeuge waren mit unzulässigen Anbauteilen ausgestattet. Die Möglichkeiten ein Motorrad umzubauen sind vielfältig, allerdings müssen sicherheitsrelevante Bauteile zwingend geprüft sein. Bei den Fahrzeugen war dies nicht der Fall, weshalb die Betriebserlaubnis erlischt. Auch hier wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Bußgeld in Höhe von je 90 Euro und einem Punkt erwartet die Fahrer. An lediglich zwei Maschinen musste die zu geringe Profiltiefe der Reifen beanstandet werden.