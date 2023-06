Am Donnerstag sind bei Unfällen in Pettneu am Arlberg und in Fieberbrunn (Tirol) zwei Motorradfahrer tödlich verunglückt. Die 56 und 24 Jahre alten Männer waren beim Überholen mit dem Gegenverkehr kollidiert.

Gegen 13:45 Uhr hatten der Polizei Tirol zufolge drei österreichische Motorradfahrer in Pettneu am Arlberg in einer langgezogenen Rechtskurve ein Auto überholt. Bei dem Überholvorgang ist der zweite der drei Motorradfahrer, ein 56-jähriger Österreicher, aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, der von einem 54-jährigen Österreicher gelenkt wurde.

Motorradfahrer stirbt an der Unfallstelle

Die Notärztin konnte nur noch den Tod des 56-jährigen Motorradfahrers feststellen. Im Auto des Unfallgegners saßen noch drei weitere Menschen. Zwei von ihnen, eine 44-jährige Österreicherin und ein 9-jähriger Österreicher, brachte der Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Zams.

Junger Motorradfahrer verliert Kontrolle über Maschine

Gegen 17:35 Uhr überholte ein 24-jähriger österreichischer Motorradfahrer in Fieberbrunn ein vor ihm fahrendes Motorrad, gelenkt von einem 34-jährigen Österreicher. Laut Polizei verlor der 24-Jährige beim Überholvorgang aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem 35- jährigen Ukrainer, zusammen.

Reanimation erfolglos

Anschließend kollidierte ein nachkommender 25-jähriger österreichischer Motorradfahrer mit dem auf der Fahrbahn liegenden 24-Jährigen. Der Mann verstarb nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle. Der Rettungsdienst brachte alle fünf Insassen des Autos zur Kontrolle ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Die Beifahrerin des Autofahrers, eine 32-jährige Ukrainerin, wurde leicht verletzt.