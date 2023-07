Am Dienstag sind in Senden zwei E-Bike-Fahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte beim Abbiegen die Vorfahrt der Radfahrer missachtet und war mit einem von ihnen zusammengestoßen.

Der Polizei zufolge fuhr die 35-jährige Autofahrerin in einer zur Hauptstraße gehörenden Sackgasse im Bereich der Illerbrücke in Richtung Süden und wollte nach rechts auf die Staatsstraße 2019 in Richtung Illerkirchberg abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer Gruppe E-Bike-Fahrer, die auf dem Radweg entlang der Staatsstraße unterwegs war.

E-Bike-Fahrer stürzt bei Ausweichmanöver

Die Autofahrerin kollidierte mit einem 82-jährigen E-Biker, wodurch dieser stürzte und sich verletzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein weiterer E-Bike-Fahrer, ein 85-jähriger Mann stürzte, als er dem Auto auswich. Er wurde leicht verletzt.