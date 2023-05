Bei Fronhofen im Landkreis Ravensburg sind am Sonntagvormittag zwei E-Bike-Fahrer gestürzt. Beide mussten mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Radfahrer waren gegen 11:10 Uhr auf einer abschüssigen Straße zwischen Feldmoos und Fronhofen unterwegs. Bei der Einmündung in Richtung eines Sportplatzes wollten die beiden 64 und 74 Jahre alten E-Bike-Fahrer nach links abbiegen. Dabei seien die beiden dann miteinander kollidiert und gestürzt, berichtet das Polizeipräsidium Ravensburg.

Schwerer Unfall bei Fronhofen: Radfahrer waren ohne Fahrradhelm unterwegs

Bei dem Unfall zogen sich die Radfahrer schwere Kopfverletzungen zu und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die E-Biker sollen ohne Fahrradhelme unterwegs gewesen sein, so die Polizei weiter. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs an dem Unfall. Der genaue Hergang ist aber noch nicht abschließend geklärt. Mögliche Zeugen des Unfalls sollen sich bei der Polizei in Ravensburg melden. Die Telefonnummer lautet 0751/803-5333.