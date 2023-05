In Memmingen musste die Polizei in der Nacht zum Freitag zwei betrunkene Randalierer in Gewahrsam nehmen. Ein Mann hatte in einem Mehrfamilienhaus randaliert. Ein Anderer hatte auf Verkehrsschilder eingeschlagen.

Ein 53-jähriger Mann wollte gegen 23:00 Uhr Verwandte in einem Mehrfamilienhaus besuchen. Dabei hatte er sich laut Polizei im Stockwerk geirrt. Daraufhin habe er an Türen gerüttelt und war laut schreiend im Gebäude rumgelaufen. Wegen seiner starken Alkoholisierung nahmen ihn Polizisten in Gewahrsam.

Betrunkener schlägt auf Verkehrsschilder ein

Gegen 01:00 Uhr trafen dann Beamte in der Kempter Straße auf einen 48-jährigen Mann, der in betrunkenem Zustand auf Verkehrsschilder einschlug und laut herumschrie. Die Polizei geht davon aus, dass er auch in der Straße geparkte Autos beschädigt hatte. Auch er musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.