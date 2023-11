Am Dienstag sind zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Ettringen schwer verletzt worden. Einer der Autofahrer war aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Wagen kollidierte

Nach ersten Ermittlungen war der 24-jährige Unterallgäuer mit seinem Wagen auf der Straße von Hiltenfingen nach Ettringen unterwegs. Der Polizei zufolge geriet er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf gerader Fahrbahn immer weiter nach links in den Gegenverkehr. Ein erstes entgegenkommendes Fahrzeug konnte noch ausweichen. Ein zweiter Autofahrer musste sein Fahrzeug nach rechts in den Straßengraben lenken.

Frontalcrash mit Autofahrerin

Der 24-Jährige krachte schließlich frontal einer dahinter fahrenden 61-jährigen Frau aus dem Landkreis Augsburg zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer schwer, aber laut Polizei nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Frau und der Mann wurden mit je einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen. Durch den Unfall entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.500 Euro.

Straße für zwei Stunden gesperrt

Zur Absicherung der Unfallstelle und Bergung der Verletzten waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und insgesamt rund 50 Feuerwehrleute der freiwilligen Feuerwehren Ettringen und Türkheim im Einsatz. Die Staatsstraße 2015 war zur Bergung und Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt.