Am Mittwochmittag hatte ein unbekannter Mann in einem Verbrauchermarkt in der Immenstädter Straße in Blaichach eingekauft. Nachdem er bezahlt hatte, bat der die Kassiererin diverse 20-Euro-Scheine zu wechseln. Beim Abzählen ließ er allerdings ein paar Scheine verschwinden.

Der unbekannte Täter zählte die Scheine vor der Mitarbeiterin ab und übergab sie ihr anschließend. Dabei ließ er offensichtlich einige Scheine verschwinden. Eine Kundin beobachtete den Vorfall und meldete ihn kurze Zeit später.

Täter verschwindet in silbernem Toyota

Bei der Kassenabrechnung wurde laut Polizei tatsächlich eine Differenz von 140 Euro festgestellt. Der Täter war jedoch bereits in einem silbernen Toyota mit einem ausländischen Kennzeichen davongefahren.