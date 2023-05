Frontal zusammengekracht sind am Dienstag zwei Autos in Burgau. Die Polizei stellte daraufhin den Führerschein eines Autofahrers sicher.

Ein Sachschaden von rund 25.000 Euro und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag in Burgau (Landkreis Günzburg) ereignet hat. Gegen 15:30 Uhr wollte nach Angaben der Polizei ein 50-Jähriger mit seinem Auto von der Troppauer Straße in die Augsburger Straße abbiegen.

Autofahrer beschleunigt in Burgau zu stark beim Abbiegen

Doch dabei verschätzte er sich offenbar bei der Geschwindigkeit. Er stieg so stark aufs Gas, dass er auf den gegenüberliegenden Bordstein geriet. Der Mann schlug anschließend stark das Lenkrad ein und kam dadurch auf die linke Fahrspur. Dort krachte er frontal mit einem Auto zusammen, das stadtauswärts fuhr. Am Steuer des Autos saß ein 54-Jähriger.

50-jähriger Autofahrer riecht nach Alkohol

Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellten die Beamten fest, dass der 50-jährige Autofahrer nach Alkohol roch. Der Mann musste deshalb zur Blutentnahme. Die Polizisten stellten außerdem seinen Führerschein sicher.

Beide Autofahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.