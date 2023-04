Gleich mehrfach überschlagen hat sich am Mittwochmorgen eine 23-jährige Autofahrerin bei Leutkirch, nachdem sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte.

Die junge Frau war am Mittwoch kurz vor 7:30 Uhr zwischen Leutkirch und Ottmannshofen unterwegs. Weil sie wohl zu schnell in eine Kurve fuhr, geriet das Auto der 23-Jährigen ins Schlingern und überschlug sich anschließend mehrfach, berichtet die Polizei. Die Autofahrerin hatte aber nach den ersten Erkenntnissen der Polizei großes Glück: Sie blieb unverletzt.

Totalschaden am Auto

Ein Rettungsdienst brachte sie jedoch vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. An ihrem VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Wagen.