Ein 61-jähriger Autofahrer ist am Dienstag auf der A8 bei Burgau gegen eine Betongleitwand geprallt und hat dabei einen hohen Schaden verursacht.

Laut der Polizei war der Mann auf der A8 in Richtung München unterwegs. Auf der nassen Fahrbahn wollte der 61-jährige dann von der mittleren auf die linke Spur wechseln. Dabei brach dann das Heck des hochwertigen Autos aus und der 61-jährige prallte zunächst gegen die mittlere Betongleitwand der A8. Im Anschluss stieß das Fahrzeug dann gegen die Seitenschutzplanke.

Unfall auf A8 bei Burgau: Sechstellige Schadenssumme

An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 100.000 Euro, so die Polizei weiter. Der Schaden an der Autobahn beläuft sich auf rund 1.200 Euro. Der Autofahrer klagte nach dem Crash über Nackenschmerzen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 61-Jährige muss sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.