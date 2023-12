Zu betrunken zum Mitfliegen war eine Passagierin am Montag am Flughafen Memmingen. Weil sich die Frau aggressiv verhielt, geleitete die Polizei sie aus dem Allgäu Airport.

Zu tief ins Glas geschaut hat eine 50-jährige Frau, bevor sie am Montag an Bord ihres Flugzeuges am Flughafen Memmingen gehen wollte. Die 50-Jährige war laut Polizei so betrunken, dass die Airline sich weigerte, die Frau in dem Flugzeug mitzunehmen.

Nach Flugausschluss: Frau verhält sich aggressiv und will Terminal am Allgäu Aiport nicht verlassen

Bei der 50-Jährigen stieß das aber offenbar auf Unverständnis. Nach dem Flugausschluss verhielt sich die Frau aggressiv gegenüber dem Flughafenpersonal und weigerte sich das Terminal zu verlassen. Das rief daraufhin die Grenzpolizei Memmingen. Auch gegenüber den Polizisten zeigte sich die Frau wenig einsichtig, heißt es von Seiten der Polizei. Sie ließ sich auch durch gutes Zureden nicht beruhigen.

Polizei führt Frau aus dem Allgäu Airport

Am Ende führten die Beamten die Frau aus dem Flughafengebäude, wogegen sich die 50-Jährige wehrte. Die Frau muss sich jetzt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.