Am Bahnhof in Ravensburg ist in der Nacht zum Donnerstag ein Streit eskaliert. Zwei Männer verprügelten sich gegenseitig mit einer Holzstange. Eine Jugendliche wurde dabei ebenfalls verletzt.

Streit um 17-Jährige: Betrunkene Männer geraten in Ravensburg in Streit

Die beiden 29 und 27 Jahre alten Männer waren in der Nacht zum Donnerstag mit einer größeren Gruppe beim Feiern in Ravensburg unterwegs und hatten dabei auch eine Jugendliche (17) im Schlepptau. Gegen 2:45 Uhr gerieten die beiden Männer dann am Bahnhof aneinander. Der Grund: Der 29-jährige Mann hatte die 17-jährige Jugendliche aufgefordert, mit ihm zusammen davonzugehen.

Ravensburg: Gegenseitig mit Holzstange verprügelt

Aus dem Streit zwischen den beiden Männern entwickelten sich dann Handgreiflichkeiten. Der 27-Jährige ergriff daraufhin eine Holzstange und schlug mehrmals auf den älteren Kontrahenten ein. Der konnte dem 27-Jährigen die Holzstange allerdings wegnehmen und prügelte dann ebenfalls auf sein Gegenüber ein. Beide Männer fügten sich gegenseitig mehrere Verletzungen ein.

Jugendliche mehrfach von Holzstange getroffen

Auch die 17-jährige Jugendliche sei bei der Prügelei mehrfach von der Holzstange getroffen worden, so die Polizei. Sie zog sich ebenfalls Verletzungen zu. Alle drei Personen mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Einer der Männer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 17-jährige nahmen die Polizeibeamten mit aufs Revier und verständigten dort ihre Eltern.