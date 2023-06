Im Forum in Kempten hat ein zehnjähriges Mädchen am Montagnachmittag versucht ein paar Ohrringe zu klauen. Dabei wurde es jedoch von einer Zeugin beobachtet.

Die Zehnjährige hatte der Polizei zufolge die Ohrringe in einem Drogeriemarkt im Forum aus einem Warenständer genommen und war dann in eine andere Abteilung gegangen. Dort entfernte sie die Verpackung und wollte den Laden mit dem Schmuck verlassen. Eine aufmerksame 47-jährige Zeugin konnte den Diebstahl jedoch beobachten und hinderte das Mädchen daran, den Laden zu verlassen. Nachdem die Polizei den Vorfall aufnahm, wurde das Mädchen an seine Mutter übergeben.