In Neufrach bei Salem haben unbekannte mehrere Gegenstände aus einer Kirche geklaut. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Unbekannter hat laut Polizei am Montag zwischen 6 Uhr und 18.15 Uhr Gegenstände aus der Kirche in der Fridolin-Amann-Straße gestohlen. Der Dieb nahm zwei vergoldete Schalen, öffnete das Tabernakel hinter dem Altar der Kirche und stahl daraus eine sogenannte "Monstranz". Der Diebstahlsschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den gestohlenen Kirchengegenständen geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Überlingen zu wenden.