Ein aufmerksamer Zeuge hat am Samstagnachmittag in Bad Hindelang dafür gesorgt, dass die Flucht eines 70-jährigen Autofahrers vereitelt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, beschädigte der 70-Jährige in der Bad Oberdorfer Straße beim Rangieren einen geparktes Auto. Anschließend fuhr er los, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeuge stellt Flüchtigen

Ein unbeteiligter Zeuge folgte daraufhin den 70-Jährige, der kurze Zeit später am Fahrbahnrand hielt, um den Schaden an seinem Auto zu begutachten. Auf Ansprache durch den Zeugen folgte er ihm widerwillig zurück zur Unfallstelle. Anschließend wurde eine Streife der Polizeiinspektion Sonthofen hinzugerufen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Den 70-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.