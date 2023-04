Am Freitag hat ein 44-jähriger Mann in Memmingen dafür gesorgt, dass die Polizei ein Diebespaar überführen konnte.

Nach Angaben der Polizei beobachtete der 44-Jährige einen Mann und eine Frau dabei, wie die beiden aus einem offenen Container eines Warenhauses in der Fraunhofer Straße in Memmingen einen Kühlschrank in ihr Auto einluden.

Ehepaar gestellt

Der 44-Jährige rief die Polizei und folgte den Dieben mit seinem Auto unauffällig. Dadurch konnte die Polizei das Diebespaar stellen. Den 45-Jährigen und seine 40-jährige Ehefrau erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Der Entwendungsschaden wurde auf einen mittleren zweistelligen Betrag geschätzt.