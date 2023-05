Ein Kinderwagen rollt in Ramsau im Zillertal einen Hang hinunter. Die beiden zehn Wochen alten Zwillinge werden herausgeschleudert und verletzt. Nun ist eines der Mädchen an den Folgen des tragischen Unfalls gestorben.

Das Unglück ereignete sich am Freitag, den 26. Mai 2023. An diesem Tag wollte eine Mutter in Ramsau im Zillertal mit ihren beiden erst zehn Wochen alten Zwillingen einen Spaziergang machen. Dafür bereitete die Mutter ihre beiden Töchter gegen 14:15 Uhr vor, indem sie sie in einen vor ihrem Haus abgestellten Kinderwagen legte.

Kinderwagen rollt in wenigen unbeobachteten Sekunden los

Die Polizei berichtet, dass sich die Mutter dann nur wenige Sekunden lang im Haus aufhielt. Doch in dieser kurzen Zeit machte sich der Kinderwagen selbstständig. Er rollte über einen steilen Abhang hinunter.

Aus Kinderwagen geschleudert und teils schwer verletzt

Die beiden Mädchen wurden aus dem Wagen in eine Wiese geschleudert. Eines der Mädchen erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ihre Zwillingsschwester wurde ebenfalls verletzt. Allerdings wohl nicht so schwer. Sofort flog ein Notarzthubschrauber beide Mädchen in die Klinik Innsbruck.

Zwillingsschwester im Krankenhaus gestorben

Dort wurden die Mädchen behandelt. Am Mittwoch, den 31. Mai 2023 gab die Polizei nun jedoch bekannt, dass eines der Mädchen es nicht geschafft hatte. Sie starb am Mittwoch in der Klinik Innsbruck.