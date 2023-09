Am Dienstagabend hallen plötzlich Hilfeschreie eines Mädchens durch Wattens. Ein Mann zerrt die Neunjährige auf einem Parkplatz mit sich. Als das Mädchen schreit, lässt der Mann los. Die Polizei fahndet nach ihm.

Am Dienstag, den 19. September 2023, gegen 18:30 Uhr wurde der Vorfall der der Polizeiinspektion Wattens angezeigt. Demnach sei ein 9-jähriges Mädchen gegen 18:15 Uhr auf einem Parkplatz in Wattens im Bereich der Dr.-Karl-Stainer-Straße von einem unbekannten Mann festgehalten und in Richtung Parkplatzausfahrt gezogen worden, heißt es seitens der Polizei.

Vorfall in Wattens: Mann flüchtet - Polizei fahndet

Als das Mädchen um Hilfe geschrien habe, habe der Mann das Kind losgelassen und sei in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet. Eine sofort nach Erstattung der Anzeige durchgeführte Fahndung sowie sofortige Ermittlungen und Befragungen verliefen bisher negativ, teilt die Polizei mit. Von dem Mann ist lediglich bekannt, dass er blauweiße Sneaker der Marke Nike getragen haben soll.Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich bei der PI Wattens (Tel. 059133/7128) zu melden.