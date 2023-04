Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr auf der Landesstraße zwischen Gaishaus und Roßberg wurde ein Motorradfahrer schwerer verletzt. Ein 57-jähriger Ford-Fahrer fuhr von einem Parkplatz auf die L 316 auf und übersah hierbei den 60 Jahre alten Zweiradfahrer, der in Richtung Roßberg unterwegs war. Der Motorradfahrer stürzte und wurde später durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Um seine Maschine, an der rund 10.000 Euro Sachschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Der Sachschaden am Ford wird auf rund 5.000 Euro beziffert.