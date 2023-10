Auf dem Ammersee nahe Herrsching ist am Dienstag ein Windsurfer tödlich verunglückt. Helfer konnten nichts mehr für den 53-Jährigen tun.

Das Unglück ereignete sich am Dienstagnachmittag. Der Gilchinger war laut Polizei in der Herrschinger Bucht auf dem See unterwegs. Er benutzte dabei ein Foilboard, eine spezielle Art des Surfbretts.

Gegen 14.40 Uhr entdeckten dann Badegäste das unbemannte Board im Wasser treiben und nicht weit davon entfernt den verunglückten Surfer im Wasser. Die Ersthelfer kümmerten sich sofort um den Mann. Die Rettungsbemühungen der Helfer blieben allerdings ohne Erfolg. Der aus dem Wasser Geborgene starb trotz laufender Reanimation wenig später im Krankenhaus, so das Polizeipräsidium Pberbayern Nord weiter.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise auf ein etwaiges Verschulden Dritter liegen aber nicht vor. Die Ermittler gehen derzeit von einem tragischen Unfall aus.

Der Ammersee als drittgrößter Voralpensee Bayerns ist bei Windsurfern sehr beliebt. Tödliche Unfälle gibt es aber selten. Der See hat eine Fläche von rund 47 Quadratkilometern , seine tiefste Stelle ist etwa 80 Meter tief.