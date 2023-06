Bei Waal im Ostallgäu und bei Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) sind am Donnerstag zwei Motorradfahrer mit Rehen zusammengeprallt. Eine Person wurde dabei verletzt.

Wildunfall während Fahrunterrich

Im Gemeindegebiet Waal ist ein Motorradfahrer während der Fahrstunde mit einem Reh kollidiert. Der 18-jährige Fahrschüler war in den späten Abendstunden zwischen Waal und Waalhaupten unterwegs und prallte dort mit einem Reh zusammen. Der Motorradfahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Buchloe überlebte das Reh den Unfall allerdings nicht. An dem Motorrad entstand nur geringer Sachschaden.

Wildunfall mit Motorrad auch im Landkreis Neu-Ulm

In Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm hat sich am Donnerstag ebenfalls ein Wildunfall ereignet - auch hier war ein Motorradfahrer involviert. Laut Polizei war der Mann am Donnerstagmorgen aus Richtung Biberach nach Weißenhorn unterwegs, als plötzlich ebenfalls ein Reh die Straße querte. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß ebenfalls nicht mehr verhindern und prallte mit dem Tier zusammen.

Wildunfall bei Weißenhorn: Reh ebenfalls verendet

Durch den Unfall stürzte der Mann und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Das Tier überlebete den Unfall nicht. Am Motorrad entstand durch den Unfall ein Schaden von mehreren hundert Euro.