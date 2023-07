Wieder hat die Polizei mehrere illegale Camper in einem Landschaftsschutzgebiet im Allgäu festgestellt.

Sie wollen die schöne Natur genießen oder einfach nur Geld sparen: Wieder hat die Allgäuer Polizei mehrere illegale Camper in einem Landschaftsschutzgebiet erwischt.

Wohnmobile: Illegales Campieren in Landschaftsschutzgebieten im Ostallgäu

Nach Angaben der Polizeiinspektion Füssen haben Polzeibeamte in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder mehrere illegale Camper in Landschaftsschutzgebieten in Halblech und Schwangau erwischt. Dabei habe es sich um Wohnmobile gehandelt, die auf nicht ausgewiesenen Parkplätzen übernachtet hatten.

Illegales Campieren mit dem Wohnmobil: Sogar im Flussbett der Iller

Damit lag ein Campieren im Landschaftsschutzgebiet vor. Die Insassen und Wohnmobilfahrer erwartet jetzt eine Anzeige. Seit einigen Jahren erwischt die Polizei immer wieder Wohnmobilfahrer, die illegalerweise in Landschaftsschutzgebieten campieren. Erst vor wenigen Wochen hatte Wohnmobil-Fahrer sogar auf einem Kiesbett der Iller geparkt.

Bußgelder drohen

In Landschaftsschutzgebieten gilt für die Natur ein besonderer Schutz. Dieser ist nach §26 des Bundesnaturschutzgesetzes geregelt. Durch illegales Campieren in diesen Gebieten, wird die Landschaft und Natur unnötigerweise gestört oder sogar zerstört. Je nach Art des Verstoßes stehen in Bayern Bußgelder in Höhe von 25 bis sogar 2.500 Euro an.