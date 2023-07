Erneut hat sich in den Tiroler Bergen ein tödlicher Bergunfall ereignet. Diesmal stürzte eine Wanderin ab. Ihre Identität ist noch unbekannt.

In den Stubaier Alpen in Tirol ist am Donnerstagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Landespolizei Tirol war die Frau alleine auf einem Bergweg vom Großen Trögler unterwegs. Auf der schwarz markierten Route wollte die Frau in Richtung der Sulzenauhütte absteigen.

Unbekannte Frau stürzte rund 80 Meter tief ab

An einer kurzen Passage, die mit Stahlseilen gesichert ist, stürzte die Frau gegen 15 Uhr rund 80 Meter ab. Bei dem Gelände handelt es sich laut der Polizei um ein steiles und von Felsen durchsetztes Stück. Dabei habe sich die Wanderin tödliche Verletzungen zugezogen, heißt es weiter.

Tödlicher Bergunfall im Stubaital: Notarzt kann nur noch den Tod der Frau feststellen

Zwei weitere Bergwanderer entdeckten die Frau und verständigten die Rettung. Der alarmierte Notarzt eines Rettungshubschraubers konnte aber nur noch den Tod der Frau feststellen. Noch ist unklar, um wen es sich bei der tödlich verunglückten Frau handelt. Nähere Informationen soll nun eine Obduktion der Leiche ergeben.

Große Trögler ist ein beliebter Aussichtsberg

Der Große Trögler ist 2.902 Meter hoch und liegt am Talschluss des Stubaitals. Er gehört zu einem Gebirgskamm der sich vom 3.351 Meter hohen Aperen Pfaff in Richtung Nordwesten ausdehnt. Der Große Trögler ist bei Bergsteigern sehr beliebt, da von seinem Gipfel ein schöner Ausblick auf den Stubaier Hauptkamm möglich ist. Zwei Wege auf den Großen Trögler sind besonders frequentiert. Dabei handelt es sich um eine Route im Westen der Gletscherbahn-Mittelstation Fernau und einem Weg der an der Sulzenauhütte (2.191 Meter) vorbei.

Mehrere tödliche Bergunfälle in Tirol im Juli 2023

In den Tiroler Bergen haben sich allein in diesem Monat mehrere tödliche Bergunfälle ereignet. Am Dienstag dieser Woche starb eine 55-jährige Deutsche bei einer Klettertour im Gebiet "Wilder Kaiser", ein weiterer tödlicher Bergunfall ereignete sich einige Tage zuvor an der Heiterwand in den Lechtaler Alpen. Auch im Zillertal und bei Kufstein kamen Alpinisten zu Tode.