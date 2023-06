Unbekannte haben in Weißensberg (Landkreis Lindau) eine Polizeistreife beklaut. Die Tat geschah in den frühen Stunden des Mittwoch.

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West mitteilt, haben Unbekannte in der Gemeinde Weißensberg ein Kennzeichen eines Streifenwagens der Polizei abmontiert und mitgenommen. Ein anderweitiger Verlust des Kennzeichens könne ausgeschlossen werden, heißt es weiter.

Kennzeichen von Streifenwagen abmontiert

Die Tat geschah in der Zeit zwischen 0:45 Uhr und 7:45 Uhr vor einem Beherbergungsbetrieb in der Lindauer Straße. Mögliche Zeugen des Kennzeichen-Diebstahls sollen sich bei der Polizeiinspektion in Lindau melden. Die Telefonnummer lautet 08382/9100.