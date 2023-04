Asche, die jemand sorglos von einer Brücke geworfen hatte, hat am Karsamstag einen Brand in Buchloe verursacht. Das berichtet die Polizei.

Demnach entsorgte jemand gegen 11:00 Uhr Asche in der Erpftinger Straße in Buchloe, indem er sie einfach kurz nach dem Ortsausgang Bronnen von einer Brücke warf. Die vermutlich noch heiße Asche verfing sich in einer Rückhalteeinrichtung und entzündete ein Holzbrett.

Brandbekämpfer müssen Feuer löschen

Die Feuerwehren von Waal und Bronnen mussten anrücken und das Feuer löschen. Die Polizei Buchloe sucht jetzt nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08241/96900 bei den Beamten melden.