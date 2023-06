Am Samstag hat eine Windböe einen Motorradunfall in der Nähe der Ortschaft Egg an der Günz verursacht. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt

Ein 38-jähriger Motorradfahrer fuhr zusammen mit seiner Sozia auf der Staatsstraße 2020 bei Egg a.d. Günz. Dabei wurde er wohl von einer besonders starken Windböe erfasst. Der Motorradfahrer kam auf gerader Straße nach rechts von der Straße ab und stürzte in den Straßengraben.

Leicht verletzt

"Obwohl sich beide nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht verletzten, wurden sie vorsorglich mit Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht", teilt die Polizei mit. Die Staatsstraße war vorübergehend komplett gesperrt. Bei der Unfallaufnahme unterstützten sechzehn Kräfte der örtlichen freiwilligen Feuerwehr bei der Verkehrsregelung und Absicherung der Unfallstelle.