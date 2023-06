Im Fischbacher Freibad in Friedrichshafen sind mehrere Kinder am Sonntagabend in Streit geraten. Dabei soll ein Junge (9) von zwei anderen Kindern immer wieder angegriffen worden sein. Schließlich wurde auch noch ein Erwachsener handgreiflich und schubste den 9-Jährigen und seinen Bruder.

Laut Polizei sollen gegen 18:30 Uhr mehrere Kinder aus unbekannten Gründen aneinandergeraten sein. Zunächst soll ein neunjähriger Junge im Bereich der Rutsche von zwei anderen Jungen getreten worden wein. Als das Duo den Neunjährigen dann im Wasser geschlagen haben sollen, schritt der elfjährige Bruder des Opfers ein und verhinderte weitere Schläge.

Erwachsener mischt sich in Streit ein

Kurz nach dem Vorfall stellte der Polizei zufolge ein erwachsener Familienangehöriger der Angreifer die beiden Jungen bei den Umkleiden zu Rede. Dabei schubste er die Jungen. Erst als weitere Badegäste sowie die Betriebsleitung einschritten, ließ der Mann von den Buben ab. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Hergang des Streits.