In Tirol, in Reith im Alpbachtal, hat sich am Samstag ein 49-Jähriger bei einem Alpinunfall schwer verletzt. Der Mann stürzte 20 Meter ab, weil er Fotos machte.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Samstagabend gegen 18:45 Uhr. Zu dieser Zeit stieg ein 49-jähriger Mann in Tirol, in Reith im Alpbachtal im Ortsteil St. Gertraudi, auf einem nicht markierten Steig in Richtung der "Wilden Kirche" auf, um Fotos zu machen.

20 Meter abgestürzt

Beim Abstieg stürzte der Mann allerdings. Er fiel in der Folge ca. 20 Meter tief über anfangs steiles Wiesen- und anschließend über steiles felsiges Gelände. Schließlich blieb er in einer Rinne liegen.

Schwer verletzt mit Hubschrauber geborgen

Der 49-Jährige sschaffte es selbstständig einen Notruf abzusetzen. Ein Notarzthubschrauber barg ihn per Tau und flog ihn anschließend mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Kufstein geflogen.