Wegen einer kleinen Flasche Baldrian ist es am Samstagabend in einem Drogeriemarkt in Bad Salgau zu einem Brand gekommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Zehntausen Euro.

Nach Angaben der Polizei hantierte ein Kunde unvorsichtig mit einer kleinen Flasche Baldrian. Die Flasche zerbrach und der hochprozentige Inhalt lief in die Registrierkasse. Der Baldrian entzündete sich an der Elektrik und die Kasse geriet in Brand. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Kasse wurde jedoch total beschädigt und der Drogeriemarkt stark verrußt. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.