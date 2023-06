Ein Mann entfernt in Wasserburg Unkraut in seinem Garten. Als er eigentlich fertig ist, züngeln auf einmal Flammen aus einem Holzschuppen und einem Carport.

Der 79-jährige Mann wollte laut Polizei am Donnerstagmittag gegen 14:00 Uhr mit einem Gasbrenner Unkraut in seinem Garten an der Unteren Ebenhalde in Wasserburg verbrennen. Als der Mann seine Arbeit eigentlich schon beendet hatte, brach auf einmal ein größeres Feuer aus: Plötzlich schlugen Flamme aus einem Holzschuppen. Das Feuer griff zudem auf den danebenstehenden Carport über.

Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung

Die Feuerwehr Wasserburg rückte daraufhin an. Sie konnte den Brand löschen und somit ein weiteres Ausbreiten verhindern. Der Sachschaden beläuft sich dennoch auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei Lindau hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.