In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat die Polizei einen mutmaßlichen Sexualstraftäter verhaftet. Dem 24-Jährigen werden mehrere schwere Sexualdelikte vorgeworfen. Der Mann floh vor den Polizisten, die Warnschüsse abgeben mussten.

Der Polizei München zufolge gilt der 24-jährige Mann aus Afghanistan als dringend tatverdächtig. Als zwei zivile Einsatzkräfte den Verdächtigen gegen 03:20 Uhr an der Theresienwiese festnehmen wollten, versuchte dieser zu flüchten.

Verdächtiger versteckt sich in Gebüsch

Weil der junge Mann nicht stehenblieb und weiter Richtung Theresienhöhe ging, drohten die Polizisten der Polizeimeldung zufolge mehrfach Schusswaffengebrauch an. Als er dennoch nicht stehenblieb, gaben die Beamten Warnschüsse in die Luft ab. Der 24-Jährige versteckte sich schließlich in einem Gebüsch auf der Theresienhöhe, wo ihn weitere Beamte kurz darauf fanden und festnahmen. Anschließend wurde er in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht.

Ermittlungen laufen

Was genau dem jungen Mann vorgeworfen wird, gibt die Polizei noch nicht bekannt, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Parallel zu den Ermittlungen gegen den 24-Jährigen wird auch intern wegen des Schusswaffengebrauchs ermittelt. Das sei laut Polizei eine übliche Vorgehensweise bei derartigen Vorfällen.